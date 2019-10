A concentração, no mesmo espaço, da cozinha tradicional de todo o território português sempre foi a mais forte cartada do Festival Nacional de Gastronomia (FNG), em Santarém. O festival organizado pela primeira vez em 1981 regressa para a sua 39ª edição a partir de quinta-feira, 24 de Outubro, e até 3 de novembro transforma o recinto do Campo Infante da Câmara e o espaço de eventos Casa do Campino numa mostra de produção agropecuária e artesanato com tasquinhas, seminários sobre vinho e um concerto de Jorge Palma.O tema deste ano são os vinhos e as vinhas e por isso o programa desdobra-se em conversas sobre esta bebida: os sommeliers Manuel Moreira e Rodolfo Tristão apresentam as sessões no fim-de-semana de 26 e 27 e nos dias 1 e 2 de novembro. Também neste último sábado do festival acontece a uma prova comentada de vinhos verdes e ao longo de todos os 11 dias de FNG vao provar-se receitas em que o vinho é um elemento importante vinhas de todas as regiões. Há ainda seminários como o de dia 27. O seu mote é "O casamento entre a comida e o vinho" e conta com Paulo Amado, das Edições do Gosto, e Rodrigo Castelo, chef e dono da Taberna Ó Balcão, um dos mais famosos de Santarém. No dia 30 há mais um seminário, desta vez sobre sobre marketing e promoção de vinhos.Às 12 tasquinhas e aos 27 expositores de doçaria tradicional e agroprodutos somam-se cinco banquetes especiais preparados por chefs conceituados: Rui Paula, da Casa de Chá da Boa Nova (uma estrela Michelin), cozinha sexta (25), Chakall, dia 26, Óscar Gonçalves, do G Pousada (uma estrela Michelin), dia 21 e João Correia a Rodrigo Castelo a 1 de Novembro. Para dia 2 está guardada uma homenagem às cozinheiras de Santarém e a Justa Nobre. Cada um dos jantares estará aberto a 30 pessoas.A uma programação gastronómica junta-se animação cultural. Jorge Palma atua sábado (26) no Pátio da Casa do Campino, pelas 22h. No mesmo local e com o mesmo horário há ainda os concertos de Sebastião Antunes Trio, sexta-feira (25), João Chora Fado com Tradição a 1 de novembro e Três Bairros a 2.