De um lado a frieza de marteços, maçaricos e brocas que nos transportam para uma oficina. Do outro, o calor das plantas que invadem o espaço – das heras e avencas até à costela de Adão e às pérolas de longos braços caídos, que nos levam a uma qualquer floresta tropical. São dois mundos que conversam no ateliê de Inês Telles. É no espaço amplo da Calçada das Necessidades, em Lisboa, que a magia acontece: os lingotes transformam-se em brincos, pulseiras, anéis, colares ou ganchos. As peças partem das mãos de Inês, que se serve de diferentes instrumentos para as moldar, polir e aprimorar: da laminadora manual (um cilindro em aço que comprime a prata) ao banco de puxar fio, até às brocas diamantadas que dão têxtura às peças. "No início não tinha nada, nem instrumento para furar – cheguei a usar um prego e um martelo", conta, entre risos.Aqui, o feito em série não entra. E Inês não é caso único, como poderá ler no artigo da revista. Há quem já tenha exposto peças em museus internacionais, outros conquistaram chefs como José Avillez ou Rui Paula, todos querem passar de geração em geração. A tendência não é exclusiva de Portugal, mas o reflexo de um sentimento comum. É a Euromonitor International, uma das maiores empresas de estudo de mercado do mundo, que aponta as mudanas nas tendências globais de consumo para 2019. As pessoas estão cansadas de produtos genéricos: "A crise financeira de 2018 serviu de lembrete dos riscos de crescer demais e rapidamente. Os consumidores, em economias desenvolvidas, estão a reavaliar os seus hábitos de consumo, a afastar-se do materialismo excessivo para se aproximarem da simplicidade, autenticidade e individualidade."