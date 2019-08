Escritor de Maus diz que Marvel quis censurar crítica a Trump

Trump/Caveira Vermelha Foto: D.R.

Art Spiegelman, o autor de novelas gráficas que se tornou mundialmente conhecido com a obra Maus, afirma que foi pressionado para retirar críticas feitas ao presidente dos EUA, Donald Trump, de um prefácio que estava a escrever para um livro da Marvel, para que a empresa pudesse continuar "apolítica". O presidente da Marvel, Isaac ‘Ike’ Perlmutter, foi um dos financiadores da campanha de Donald Trump para as presidenciais.Spiegelman, que recebeu o prémio Pulitzer por Maus (Bertrand), uma novela gráfica baseada no Holocausto, disse ao jornal britânico The Guardian que foi convidado pela Folio Society para escrever o prefácio para o livro Marvel: The Golden Age 1939–1949. O autor escreveu então um texto onde lembrava que "os jovens judeus que criaram os primeiros super-heróis invocaram salvadores que se assemelhavam a deuses" como forma de abordarem os problemas políticos do seu tempo, como a Grande Depressão ou a II Guerra Mundial. Spiegelman terminava o seu ensaio da seguinte forma: "No mundo em que vivemos atualmente, o mais nefasto dos arqui-inimigos do Capitão América, o Caveira Vermelha [um vilão ao serviço dos nazis, na sua primeira aparição], está ao vivo no ecrã e uma Caveira Laranja assombra a América". A Caveira Laranja a que se referia é o atual presidente norte-americano, Donald Trump.Depois de submeter o ensaio em junho, Spiegelman diz ter recebido uma mensagem da Folio Society a informar que a Marvel Comics estava a tentar manter-se "apolítica" e "que não ia deixar que as suas publicação tomassem uma posição política". O autor refere ainda que foi contactado para retirar a referência a Donald Trump e ao Caveira Vermelha ou o seu prefácio não seria publicado. Foi então que Spiegelman decidiu que não ia permitir à Marvel publicar o seu texto.Entretanto, decidiu que queria mostá-lo ao mundo e ofereceu o mesmo ao jornal britânico The Guardian que o publicou, podendo lê-lo na íntegra aqui.O autor de Maus, em declarações ao jornal, compara o mundo atual como aquele dos anos 30 do século passado em que cresceu o fascismo. "Eu não penso em mim mesmo como particularmente político quando comparado com alguns dos meus colegas, mas quando questionado para suprimir uma referência trivial a uma Caveira Laranja, eu percebi que se calhar tinha sido irresponsável da minha parte ter sido brincalhão sobre a existência de uma ameaça em que vivemos agora"."O fascismo internacional está à espreita... E as deslocações que se seguiram à crise económica de 2008 ajudaram-nos a chegar a um ponto onde o planeta parece estar quase a terminar."O autor lembra ainda que o presidente da empresa Marvel Entertainment é um "amigo de longa data de Donald Trump, um conselheiro informal e influente e ainda um membro da elite do clube de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida, tendo doado 360 mil dólares (o máximo permitido) para a campanha presidencial de 2020.O livro Marvel: The Golden Age 1939–1949 que vai ter uma introdução escrita por Roy Thomas vai ser publicado em setembro deste ano.