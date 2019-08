Falha no Google permite anúncios enganosos de clínicas anti-aborto

Uma nova política publicitária do Google tem uma falha que permite aos centros anti-aborto continuarem a publicarem anúncios enganosos no mecanismo de busca. A política pretende conter a publicidade enganosa dos centros - como desencorajar mulheres a fazerem abortos e a publicação de informação falsa sobre os serviços que as clínicas de aborto oferecem.

A falha acontece só a utilizadores que pesquisem o termo específico ‘aborto’ e aparece informação no site do Google sobre se uma clínica de saúde em particular oferece – ou não – o procedimento às mulheres. Se os utilizadores escreverem outras palavras como ‘teste de gravidez gratuito’ ou ‘sintomas de gravidez’, nenhuma informação aparece nos anúncios das mesmas clínicas.

Estes anúncios estão a preocupar os grupos defensores do aborto pois podem confundir as mulheres. Nos Estados Unidos, o aborto não é legal em todos os estados por isso Carolyn Maloney, uma democrata do estado norte-americano Nova Iorque, disse que a nova política "foi apenas o primeiro passo". Num comunicado ao jornal britânico The Guardian disse ainda "espero que o (Google) monitorize falhas na sua polícia que ainda possam permitir que esses centros propositadamente enganem mulheres grávidas sobre os serviços que eles oferecem ou não oferecem."

Os grupos pró-escolha há uns anos que tentam mudar o tratamento dos anúncios relacionados ao aborto pelo Google. A publicidade enganosa já permitiu aos centros anti-aborto propagar informações falsas sobre os serviços que oferecem, violando as regras do Google. Em muitos casos, a propaganda sugere que as mulheres visitem os seus centros para fazer um aborto ou obter mais informações, embora essas clínicas sejam contra o aborto.

No inicio do ano, o Google anunciou a nova política para resolver o problema e disse que os anunciantes dos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda que publicavam anúncios relacionados com o aborto tinham de informar se forneciam ou não serviços de interrupção da gravidez. Essa informação foi colocada com a publicidade, e se os utilizadores pesquisarem as palavras-chave relacionadas com o aborto aparece no anúncio ‘não permite aborto’ ou ‘fornece aborto’.

"Esta transparência adicional destina-se a ajudar as suas utilizadoras a decidir quais anúncios relacionados com o aborto são mais relevantes para elas. As novas políticas já proíbem declarações falsas nos anúncios e, se encontrarmos anúncios que violem as nossas políticas, eliminamo-los imediatamente", disse o Google numa declaração ao The Guardian.

Alice Huling, conselheira do grupo norte-americano Campanha de Responsabilização disse que a mudança de política do Google não deu atenção suficiente às formas pelas quais os utilizadores usam o mecanismo de busca. Acrescenta ainda que "o Google sabe que há muitos centros por aí que estão ativamente a tentar enganar as mulheres sobre as suas opções de saúde reprodutiva. Não há razão para que essas mesmas etiquetas não possam ser aplicadas em todo o lado."