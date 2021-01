A carregar o vídeo ...

A fotografia funciona como uma "poderosa ferramenta de alerta", diz Catarina Furtado. Caso prático: quando em 2019 a apresentadora fez reportagens em campos de refugiados, para o seu programa Príncipes do Nada (RTP), recorreu ao telemóvel para denunciar com imagens as maiores carências. "Em Vathy, na ilha grega de Samos, as pessoas vivem com ratos, ratazanas, cobras. Há tendas acumuladas onde o frio, a chuva e a violência fazem o dia a dia destas pessoas, a quem a comunidade internacional não resolve o problema: acelerar o seu processo de requerimento de asilo e alojá-las num país seguro", denuncia a também Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), preocupada com o agravante da pandemia nestes locais.Afonso Cruz, o escritor, elege a imagem de um café em Bagdade (Iraque) e relata uma tragédia. Mas há mais: a Lisboa em pandemia do sociólogo António Barreto; o aniversário, pelo músico David Fonseca; o Tejo e Cristo Rei nas nuvens aos olhos do ex-ministro Augusto Mateus e do humorista Nilton, respetivamente. E muitas outras fotos de 13 famosos que mostram ào gosto pela captação de imagens.Os velhos tempos dos rolos e das revelações trazem boas memórias a duas atrizes. Ana Cunha, conhecida por Maria Odete na série Crónica dos Bons Malandros (RTP) escolhe a foto a preto de uma rocha na Praia da Ursa. Faz-lhe lembrar o primeiro confinamento, sozinha, numa casa de família nas proximidades do areal. "Fotografo muito em analógico. A rocha parece ter rugas, a pele de alguém", compara. A colega Anabela Moreira está em Ofir, a rodar um filme de João Canijo, e conta: "Ainda guardo rolos que nunca revelei. Quando tive o primeiro iPhone, a fotografia passou a ser tão simples e banal que comecei a fotografar tudo, sobretudo em viagens." Veja os registos das paisagens, situações e pessoas... para mais tarde recordar.