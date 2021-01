Relógio d'Água vai publicar conto de Sally Rooney

A Relógio d’Água vai editar em fevereiro o conto "Sr.Salário", de Sally Rooney, de quem já publicou "Pessoas Normais", e vai negociar os direitos do novo romance da escritora, que sairá em setembro no Reino Unido.

Segundo a editora, "Sr. Salário" ("Mr. Salary", no original), editado no Reino Unido em 2019 (três anos depois de publicado na revista Granta), da escritora irlandesa Sally Rooney, vai chegar ao mercado livreiro português em fevereiro, e fala sobre o relacionamento de um casal, que vai viver junto porque a morte da mãe da rapariga e o feitio difícil do pai tornam impossível a sua permanência, e ela não tem mais sítio nenhum para onde ir.

Este conto, o segundo que a autora publicou, foi finalista do prémio literário Sunday Times EFG Private Bank Short Story.

A Relógio d'Água foi também responsável por trazer para Portugal o romance "Pessoas Normais", adaptado a uma série de televisão, que, juntamente com "Conversas entre amigos", editado anteriormente pela Presença, catapultou a autora para a fama.

"Pessoas normais", romance sobre uma complicada relação de amizade e amor entre Marianne e Connell, venceu o Prémio Costa para Melhor Romance, foi eleito Livro do Ano pela Waterstones e foi finalista do Prémio Man Booker, em 2018, tendo sido ainda nomeado, no ano seguinte, para o Women’s Prize for Fiction e Dylan Thomas Prize.

Agora, a autora prepara-se para lançar o seu terceiro romance, "Beautifil world, where are you", que a editora Faber já anunciou para dia 7 de setembro.

Em Portugal, o editor Francisco Vale disse à Lusa que vai negociar os direitos desse livro, não tendo por isso ainda qualquer previsão para a sua saída.

"Beautiful world, where are you", que será publicado simultaneamente nos Estados Unidos, pela Farrar, Straus and Giroux, é um romance que segue quatro jovens, enquanto navegam entre o amor, a amizade e o sexo.

A história parte de Alice e Eillen, duas melhores amigas, na casa dos 30, que estão em diferentes lugares e com trajetórias de vida muito diferentes.

"À medida que o Verão se aproxima, elas trocam 'e-mails' sobre arte, amizade, o mundo à sua volta e os complicados assuntos amorosos que se desenrolam nas suas próprias vidas. Dizem que querem ver-se de novo em breve. Mas o que vai acontecer quando o fizerem?", descreve a sinopse do livro.

De acordo com o editor da Faber Alex Bowler, este romance, que marca o "próximo salto criativo de uma escritora singular", "absorve" o leitor "na vida interior de personagens com mentes brilhantes e corações sofridos".

"O livro cintila com inteligência, empatia e, sim, beleza", acrescenta.