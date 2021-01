Pioneira da fotografia de rua pela primeira vez em Portugal

Trabalhava como ama de crianças, mas nas horas vagas era dominada pela paixão de captar em fotografia a vida das ruas de Nova Iorque, onde nasceu e morou a maior parte da vida, mas também de Los Angeles, Chicago (onde morreu, em 2009) e de urbes distantes, de Manila a Banguecoque ou Pequim, onde fez férias.

Falava com as pessoas, gravava em áudio e vídeo pequenas entrevistas com elas e fotografava-as com uma Rolleiflex – ao todo, juntou mais de 120 mil fotografias, captadas entre os anos 1940 e o século XXI, além de filmes em Super 8 e 16mm.

Pela primeira vez em Portugal, o Centro Cultural de Cascais recebe, a partir de 16 de janeiro, uma seleção deste colossal trabalho da artista norte-americana, que viveu de 1926 a 2009, mantendo a sua arte em segredo até 2007 por John Maloof. Era então agente imobiliário e, em trabalho, descobriu o espólio. Acabaria por fazer um documentário sobre Vivian Maier, a pioneira da fotografia de rua, que seria nomeado para os Óscares de 2015.



A exposição, intitulada Vivian Maier – Street Photographer, pode ser vista até 16 de maio, de terça a domingo, das 10h às 18h, e tem bilhetes a €5 – ou metade, para residentes em Cascais, estudantes e séniores.