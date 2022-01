Faleceu Maria Amélia Canossa, intérprete do hino do FC Porto

O FC Porto está de luto com o falecimento de Maria Amélia Canossa, intérprete do seu hino oficial. A cantora natural da cidade do Porto desapareceu aos 88 anos, tendo passado os últimos tempos da sua vida numa casa de repouso em Mafra.



Considerada como uma das vozes da rádio durante muitos anos, Maria Amélia Canossa tornou-se famosa pela sua interpretação do hino do FC Porto, aquele que ainda hoje entoa antes dos jogos realizados no Estádio do Dragão. O FC Porto sempre fez parte da sua vida e foram muitas as vezes que marcou presença em momentos importantes do clube, sempre muito acarinhada por Pinto da Costa e pela generalidade dos adeptos do FC Porto.

Mais um dia triste para o universo portista, que ainda no último fim-de-semana viu partir Lima Pereira, antigo capitão e campeão europeu em 1987.