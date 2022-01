Em véspera de eleições, trabalhadores do sexo voltam a pedir descriminalização

A pandemia atrasa o debate, mas os profissionais envolvidos não desistem: pedem a descriminalização do trabalho sexual e o reconhecimento para quem pretende continuar a exercê-lo.



Com as legislativas à porta, é o momento para reivindicarem proteções laborais, segundo Sérgio, de 48 anos. "Há projetos de lei em cima da mesa [programas de saída da atividade e criminalizar clientes de prostituição], mas nenhum partido tem a mínima noção sobre o que está a legislar", diz à SÁBADO o ex-trabalhador do ramo e ativista pela defesa dos direitos dos colegas.



Muitos deles ficaram desprotegidos durante a crise sanitária, sem acesso à segurança social. Uns passaram fome; outros perderam o teto (nas casas de alterne que fecharam pelos confinamentos); ou sofreram despejos por não conseguirem pagar a renda. Juntou-se a falta de diretrizes sobre a vacinação, porque não têm direitos sociais.