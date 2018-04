O Volvo de cor azul foi estacionado num dos melhores lugares do parque subterrâneo do Bisbe Berenguer Palou, em Palma de Maiorca, a 24 de Março de 2009. Immaculada M., a dona do automóvel, nunca mais regressou para o ir buscar. Agora, segundo o El País, tem uma dívida de 28 mil euros para pagar, equivalente a nove anos de estacionamento.Quando apresentou queixa, em 2012, a empresa apresentou uma factura de 21.627 euros. Mas a dona do carro nunca respondeu aos proprietários do parque, não contestou a acusação, nem se fez representar por nenhum advogado ou procurador no dia julgamento. O processo arrastou-se e, em 2013, Immaculada foi condenada a pagar os 28 mil euros de estacionamento. Ainda assim, a sentença foi declarada sem a ré estar presente e foi necessário pedir a execução da dívida, o que demorou anos.Em 2017, o tribunal entregou definitivamente o automóvel aos donos da empresa, mas a sua venda não cobria nem uma pequena parte da dúvida. Como Immaculada nunca deu sinas de querer recuperar o carro, a concessionária mandou-o retirar do local com uma grua e enviou-o para ferro-velho.Na altura do julgamento, os donos do parque revelaram que tinham quatro carros abandonados nas suas instalações. Os outros donos, porém, foram buscar as viaturas após serem contactados pela concessionária.