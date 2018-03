O desenho das calças que prometem alegrar muitas mulheres não foi fácil. Só para escolher o lugar ideal para colocar os bolsos foram precisas cerca de 27 mil provas. Mas as novas calças de ganga da Lee Jeans prometem fazer um rabo mais sexy e cativar uma nova legião de fãs.A linha Body Optix promete calças "inteligentes", que utilizam em seu favor a ilusão de óptica e uma boa iluminação. Segundo o site Gerente.com, a roupa foi desenhada pela VF Cognitive and Design Lab e baseou-se em vários estudos científicos relacionados com a visão e as variações de luz para modificar a parte traseira do corpo e, segundo a empresa, criar um "rabo muito mais feliz".A empresa adianta ainda que foram utilizados desenhos em duas dimensões que criaram efeitos tridimensionais de modo a realçar o rabo. Além disso, as suas características permitem adelgaçar as pernas.