O futebol pode ser um desporto bastante lucrativo mas propostas mais ambiciosas podem fazer um jogador mudar completamente a carreira. Foi o que aconteceu ao italiano Davide Lovinella, que "arrumou as botas" esta época para se dedicar ao cinema pornográfico.

O jogador do Pomigliano deixou a Série D – referente ao 4º escalão de futebol em Itália – por considerar que as divisões inferiores do desporto oferecem um salário baixo aos seus jogadores. Ao L'Équipe, explicou que dedica agora o seu tempo a outra carreira.

A decisão surgiu após o convite para um papel no novo filme de Rocco Siffredi, um dos mais conhecidos actores e produtores de filmes pornográficos em Itália.

De acordo com o jornal francês, Davide está agora a caminho de Budapeste para se juntar à equipa de Siffredi, sob o nome artístico Davide Montana. Na entrevista, referiu que o novo trabalho "não é bem como estar com a companheira na cama, tens de trabalhar duro e ser estável".

A antiga carreira do jogador de 24 anos está agora em stand-by. Embora tenha abandonado o futebol, Lovinella confessa que este não é um adeus oficial ao futebol, estando a pensar encontrar um clube na Hungria.