A brincadeira do dia das mentiras levou a empresa a desvalorizar: na abertura desta segunda-feira, as acções da Tesla caíram 6%.

Através do Twitter oficial de Elon Musk, o CEO avisa em formato de comunicado que a "Tesla abre falência – Palo Alto, Califórnia, 1 de abril". "Apesar dos esforços intensos por angariar financiamento, incluindo um lançamento massivo de uma venda de Easter Eggs, é com tristeza que anunciamos que a Tesla entrou completamente e totalmente em falência. Está tão falida que nem dá para acreditar."



Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



