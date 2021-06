Exposição 'Um Ano, Quatro histórias de morte e esperança” do fotojornalista Bruno Colaço inaugura amanhã

Ao longo de um ano Bruno Colaço, fotojornalista do grupo Cofina Media, registou momentos de duas enfermeiras e de dois médicos que estiveram na linha da frente do combate à covid-19. Esse trabalho está, a partir de amanhã, exposto no Centro Comercial Atrium Saldanha, em Lisboa. Um trabalho apresentado pela SÁBADO e pelo Correio da Manhã.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A exposição Um ano, Quatro histórias de Morte e de esperança regista o primeiro ano da pandemia, em 63 fotografias e depoimentos sonoros dos quatro intervenientes. Os áudios vão poder ser ouvidos através da leitura de um QRcode.Os protagonistas desta história são Patrícia Cardoso, António Madureira, Maria Sousa Uva, e Isabel Pires. Os quatro mostram o que foi a vida dentro e fora do hospital em tempo de pandemia: o medo e a morte sempre presentes, a família distante, a esperança na vacina. Deixando patente a dimensão não só profissional, mas também humana dos tempos que atravessámos e ainda estamos a viver.São registos que mostram com naturalidade e muita proximidade o dia-a-dia destes protagonistas, e onde podemos ouvir os seus estados de espírito acerca do tempo que passaram.Bruno Colaço, nasceu em Vila Franca de Xira, no ano de 1984. É fotojornalista da Cofina Media, onde o seu trabalho está visível em várias publicações do grupo. Cobriu histórias na África do Sul, Tunísia, Brasil, Ucrânia, Polónia, Azerbaijão, EUA, e Emirados Árabes Unidos, entre outros. Dedica-se ainda a projetos documentais interessando-se por temáticas socioeconómicas e ambientais.