Bebé 'mais prematuro do mundo' celebrou o seu primeiro aniversário

Richard Hutchinson, o bebé mais prematuro do mundo, celebrou este mês o seu primeiro aniversário. A criança norte-americana nasceu ao fim de cerca de cinco meses de gestação e entrou no livro de recordes do Guinness como sendo o bebé mais prematuro a nascer e sobreviver.

O bebé nasceu com 340 gramas, quatro meses antes da data prevista para o seu nascimento, recebendo o título de "bebé mais prematuro do mundo", verificado pelo Livro de Recordes do Guinness. E apesar de as probabilidade de sobreviver a um nascimento tão prematuro serem mínimas, a criança celebrou no dia 5 de junho o seu primeiro aniversário.

A data de nascimento previsto para Richard era 13 de outubro de 2020. Mas a mãe teve complicações durante a gravidez e foi forçada a dar à luz quando estava sensivelmente a meio da gestação, informa o Guinness.