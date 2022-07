20 de julho Débora Calheiros com Leonor Riso

As mais lidas

Exercitar neurónios é grátis com a SÁBADO

Já conhece os desafios Quadrado Oculto, Calcudoku, Hashi, Dardos Numéricos, Arranha-Céus, Linha de Comboio ou Caça-Linhas? O último consiste em desenhar uma linha que percorra horizontal e verticalmente o centro de alguns dos quadrados vazios. As contagens representam o número de quadrados visitados pela linha que se tocam na lateral e na diagonal. Este é um dos Desafios Lógicos do 1º livro Alta Mente, que a SÁBADO está a oferecer aos leitores já com esta edição da revista.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Até ao fim de agosto, vamos dar-lhe mais quatro livros desta coleção - com quebra-cabeças elaborados pela Mensa Internacional, a maior e mais antiga sociedade mundial de QI alto - completamente grátis. Além dos Desafios Lógicos tem muitos mais para se por à prova, ao longo de 100 páginas.No capítulo dos Desafios Matemáticos há vários exercícios para resolver: o Kakuro, o Kropki, o Sudoku Seta, as Nuvens, o Mathrax, os Cruzamentos ou os Balões Numéricos. E nos Desafios Padrões, treine os neurónios com mais jogos: Cascatas, Mesas, Letras, Relógios, Críptico, Vértices, Transformadores ou o Telemóvel. Não perca esta magnífica coleção de passatempos que écom a suae que certamente o vai ajudar a descontrair e a pensar fora da caixa.