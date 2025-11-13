Sábado – Pense por si

Vida

Estudo mostra como nos sentamos pouco à mesa

Luísa Oliveira 08:04
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Comer não é só ingredientes. É olhar olhos nos olhos, conversar e conseguir momentos de partilha.

Estamos todos sentados, em duas longas mesas, cheias de espírito natalício, em frente a um pequeno almoço entre o saudável e o mimoso - com bolo rei incluído, claro. De repente, num dos ecrãs montados na sala do restaurante Praça, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, solta-se a questão: "O que significa uma refeição à mesa?" A resposta tem muito que se lhe diga.

Cada vez nos juntamos menos à volta da comida. E quando o fazemos, a televisão e outros ecrãs estão omnipresentes
Cada vez nos juntamos menos à volta da comida. E quando o fazemos, a televisão e outros ecrãs estão omnipresentes

Além das palavras clássicas, evocadas quando o tema é esse, como união ou conforto, ouve-se que, ao deixarmos de comer juntos, se perde o contacto olhos-nos-olhos. Pior ainda, se substitui um rosto familiar pelo scroll constante pelas redes sociais ou por uma qualquer série num intrusivo tablet. 

Vem isto a propósito de um estudo Pitagórica, encomendado pelo Continente, com o aval da Associação Portuguesa de Nutricionistas, para servir de base à campanha de Natal da grande marca do retalho. E que, como defende a sua diretora de marketing, Filipa Aplleton, se prolongará pelo posicionamento geral da marca. Mas o que realmente importa são os resultados, apresentados pela diretora técnica da empresa de sondagens, Rita Marques da Silva, na sequência de 1000 inquéritos, realizados entre 16 e 24 de outubro, a adultos.

Mais do que comer, as refeições à mesa significam partilha de conversas, laços reforçados e um refúgio à lufa-lufa das rotinas, pelo menos é essa a opinião de 80% dos inquiridos, com destaque para quem não vive sozinho e tem mais de 55 anos - um excelente ponto de partida. Setenta e três por cento diz, aliás, que se trata do momento principal da união familiar. Mais: 67% come melhor quando há mais pratos na mesa.

Números implacáveis

A realidade é, no entanto, implacável: uma em cada três pessoas janta mais vezes sozinha do que acompanhada. Com ou sem companhia, cerca de metade vê televisão durante a refeição e 44% mexe em tablets e telemóveis - entre os mais jovens, este número atinge os dois terços.

A rapidez na hora da comida é outro dos problemas, quando se sabe que mastigar os alimentos é fundamental para a digestão e sensação de saciedade. Mas os números espelham que 44% dos participantes do estudo despacha o assunto em meia hora. Sendo assim, onde fica a convivialidade, um dos pilares da dieta mediterrânica?

Helena Real, secretária-geral da Associação Portuguesa de Nutricionistas, realça que "quando se está com o outro, trabalha-se a qualidade alimentar". Perante a solidão é mais provável que se vá buscar conforto emocional a alimentos ricos em sal e açúcar e se for uma combinação dos dois, tanto melhor.

Não é por acaso que Alexandra Antunes, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aqui está. "A saúde mental tem impacto nas nossas escolhas alimentares, assim como as nossas escolhas podem impactar no nosso bem-estar psicológico", lembra, salientando que os olhos devem estar postos nas crianças e jovens, que muito sofreram com a pandemia, e que ficaram de fora do inquérito. "Eles são os filhos de uma geração que tem menos tempo e que já não promoveu os hábitos da mesa."

Quem come sozinho, nota Alexandra, tende a "saltar refeições, a fazê-las muito rapidamente ou de forma exagerada". O convívio é sempre mais compensador, sublinha. 

A convivialidade começa logo na preparação, quando se fazem as escolhas, quando se cozinha - tudo deve ser feito em partilha e de forma consciente. É essa também uma das conclusão de outro estudo sobre as práticas alimentares em Portugal, do Instituto de Ciência Sociais da Universidade de Lisboa, no seguimento do projeto FoodHabCrisis: Explorando o Impacto de Crises Recentes nos Hábitos Alimentares do Portugal Contemporâneo. O que está na despensa, arca ou frigorífico faz mesmo a diferença naquilo a que se chama de ambiente alimentar. 

Ambas as especialistas, cada uma em sua área, defendem a promoção da literacia nutricional, tendo sempre em conta o contexto social de cada família. Helena Real está expectante pelos resultados de outra investigação que aproveitou a amostra de mil pessoas, mas esses só serão conhecidos em janeiro. "Trata-se do primeiro grande estudo sobre literacia alimentar."

Tópicos Série Empresas Televisão Produtos de saúde e beleza Alexandra Antunes Lisboa Portugal Hub Criativo do Beato Ordem dos Psicólogos Portugueses Universidade de Lisboa Rita Ruivo Marques
Investigação
Opinião Ver mais
Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

A ilusão da carreira certa

Num mundo onde muitas das profissões do futuro ainda nem existem, e em que a ideia de “curso com saída” perdeu sentido face à rapidez com que tudo muda, uma carreira só é verdadeiramente bem-sucedida quando está alinhada com a identidade, os valores e as motivações de cada um.

Menu shortcuts

Estudo mostra como nos sentamos pouco à mesa