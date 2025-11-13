Sábado – Pense por si

"Estou a descobrir coisas surpreendentes": Isaltino Morais sobre nova rubrica no NOW

Now 16:20
Autarca de Oeiras vai olhar para o resto do País.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras diz que precisa de estar atento a tudo o que se passa em Portugal: "O importante e desafiante no meio disto é que na realidade todos vivemos numa bolha, mesmo que digamos que não. A minha bolha era Oeiras, por isso tenho de ter outro olhar para o resto do País", disse no Manhã CM desta quinta-feira.

Miriam Assor
Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

