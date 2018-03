Espectáculo acontecia em Tampa, na Florida. A gravidade da lesão do artista não é conhecida.

Um acrobata do Cirque du Soleil caiu durante a sua actuação, obrigando o espectáculo a ser interrompido. De acordo com a Fox News, a audiência de Tampa, na Florida, EUA, foi convidada a sair das instalações do circo mas o valor dos bilhetes vai ser devolvido, assegurou o porta-voz do espectáculo.



O artista, cujo nome não foi divulgado, caiu em palco quando segurava a corda de pano para a realização do número. Até ao momento ainda não se sabe qual a gravidade da lesão do artista.



"O artista recebeu assistência imediatamente. Para que a equipe VOLTA se concentre na saúde do artista, o resto do espectáculo foi cancelado. Manteremos contacto com o público que comprou os bilhetes para assistir ao espectáculo", garantiu o porta-voz José Boza.



Um vídeo partilhado no Youtube mostra o momento em que o artista caiu em palco.



[As imagens que se seguem podem ferir a sensibilidade dos leitores]