Guilherme Duarte não tem intenções de ficar só de passagem pelo humor. "Ainda não tive que ir viver para a rua nem pedir latas de atum aos meus pais, portanto não está mal!" A aventura, que começou com um hobby entre trabalhos, acabou por ir crescendo até se transformar em full time job e, até agora, o humorista diz que não se arrepende da decisão de ter deixado a informática para trás.

Olhando para o percurso do humorista, percebe-se que não há razão para remorsos. Com 34 anos, Guilherme Duarte é responsável pelo blogue Por Falar Noutra Coisa, fenómeno com mais de 32 milhões de visualizações, é autor de crónicas e programas semanais que atravessam o online, a rádio e a televisão, lançou três livros - "Por Falar Noutra Coisa", "Doutor G" e "Chapadas à Padrasto" – aventurou-se numa primeira digressão a solo e, ultrapassados os nervosismos de estreante, mandou-se sem medo para um novo espectáculo de stand-up.

Só de Passagem está dividido em três capítulos, mais ou menos próximos de um registo autobiográfico, com momentos "puramente non sense" e outros reais, premissas que o humorista foi apontando, ideias que foi registando, "coisas soltas que percebi que davam para encaixar num invólucro, num pacote bonito que parecesse fazer todo o sentido", resume do outro lado da linha, numa conversa de final da manhã com a SÁBADO.

Em palco, Guilherme Duarte dá espaço à reflexão através do riso, num guião que se emaranha por temáticas como a morte, a vida, a religião, o medo e as inseguranças. Desta correlação surgiu "um espectáculo que se foca na minha vida, nas histórias que me fizeram estar onde estou hoje e também noutras coisas específicas, como o facto de eu não querer ter filhos. Isso, por exemplo, vai influenciar a minha vida e também a minha morte. Ter filhos é quase uma imortalidade para algumas pessoas, e como eu não vou ter isso, vou encarar a morte de forma diferente."

Nas mais de 20 datas e cerca de 7 mil espectadores que somou desde o início do ano, o humorista guarda a estreia em Londres como uma das mais marcantes da tour. "Compensou o facto de ter ido de avião – que eu tenho muito medo de andar de avião", diz entre risos e descrevendo o público como dos mais generosos que já encarou.



"Foi uma sensação muito boa perceber que o pessoal estava ali e que sentia saudade de se rir na língua materna. Superou todas as minhas expectativas, até em termos de adesão de público, a sala estava quase esgotada. As pessoas no fim agradeciam-me por estar lá e sou eu que tenho que lhes agradecer por terem ido!"

A última data em agenda nos palcos nacionais é já esta sexta-feira, dia 21 de Junho, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto – lá fora haverá ainda uma incursão por Barcelona, a 20 de Julho. E quando Só de Passagem terminar, Guilherme Duarte já sabe o que fazer com a vida: "Provavelmente vou avançar com outro livro, um livro original sem ser um compêndio de crónicas. Tenho ainda em vista uma série ou um filme na perspectiva de escrita e talvez de realização. Se for um filme tenho várias ideias, algumas nem são bem de humor, mas se for uma série, será humorística."