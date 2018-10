Temos dois bilhetes duplos para dois espectáculos: um em Lisboa e outro no Porto.

O humorista Guilherme Geirinhas está na estrada com a tour Modo Voo, e pode assistir a um dos espectáculos em Lisboa ou no Porto com a SÁBADO. Vamos oferecer dois bilhetes duplos para o espectáculo em Lisboa, a 16 de Novembro, e outros dois para o Porto, a 6 de Novembro.



Para ganhar um dos bilhetes, tem que responder às seguintes perguntas:



- Numa entrevista com a SÁBADO, Guilherme Geirinhas revelou quem é o humorista que considera a sua maior referência a nível internacional. Qual é o nome dele?



- Que tema gostaria de ver tratado numa reportagem da SÁBADO?



Envie a sua resposta num email para marketing@cofina.pt, acompanhada dos seguintes dados: nome, contacto telefónico, número de cartão de cidadão e o espectáculo a que se candidatam. Ao participar no passatempo, estará a aceitar as nossas condições legais.

A resposta vencedora será a correcta e a mais criativa. A data-limite de participação é 4 de Novembro.