Trocou o jornalismo pelo humor e é hoje das caras mais conhecidas da comédia em Portugal . Por uma boa piada, António Raminhos não tem medo de expor a intimidade. Já chorou em espetáculos e atuou bêbado. Fomos conhecê-lo e saber detalhes do seu novo programa televisivo.A malta da comédia tem um ditado: a grande diferença entre as rockstars e os comediantes é que no fim da noite elesficam com as gajas e nós com os bêbados. Vamos a muitos sítios pequenos, que eu gosto, e ficamos sozinhos nos camarins. Em Leiria, já cheguei a atuar no largo de uma igreja, com o camarim na capela mortuária. Foi espetacular.Tem muito pouco de estrela de rock, não envolve gajas.Depende. Eu sou um gajo muito regrado, mas o pior é quando atuo com a malta do Norte. Hugo Sousa, João Seabra, Miguel 7 Estacas… são umas esponjas. Levam grades de cerveja e whiskey, que vão ao ar num instante. Curiosamente, o Fernando Rocha é um gajo super-sério e tranquilo.Só uma vez, há muitos anos, e foi por distração. Não me lembro bem dessa noite: sei que estava a falar com odono do bar antes de atuar, e ele não me parava de servir whiskey. Quando chegou a minha vez, levantei-me e reparei no estado lastimável em que estava.