Têm como referências os Gato Fedorento e os Monty Python. Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna são o grupo Cia. Barbixas que regressa a Portugal para vários espetáculos de improvisação. Improvável nasce do momento e das ideias lançadas pelo público.Os Barbixas já têm muita experiência neste jogo de improviso e é a partir de um tema sugerido pela plateia que tudo se desenvolve. Com 3 milhões de subscritores do seu canal de YouTube e uma média de 14 milhões de cliques por mês, os humoristas são um sucesso no Brasil. Em Portugal também têm esgotado salas. Em setembro vão estar no Tivoli BBVA, em Lisboa, a 12, 13, 14. Depois atuam a 17 de setembro, no Conservatório Musical de Coimbra. Em Braga, o Improvável chega a 19 de Setembro, no Altice Forum Braga. Depois seguem para o Porto, onde ficam de 20 a 22 no Teatro Sá da Bandeira.Ainda em São Paulo, entrevistámos os humoristas por email que nos contam como Bolsonaro não precisa de nada para ser uma caricatura. "Se fizéssemos um personagem dizendo as frases que ele profere, poderiam dizer que o personagem está até muito forçado."Pretendemos começar a fazer humor em 2023. Mas enquanto grupo estamos tentando desde 2001. Na época, ainda estávamos na escola cursando o último ano. E percebemos que o gosto por humor era parecido. Nos infiltramos nos eventos extracurriculares do colégio (festival de música, sarau de poesias) para fazermos esquetes [sketches] de humor. Conversávamos com os organizadores dos tais eventos, convencíamos de que seria uma boa ideia. Por alguma razão eles acreditavam em nós e apresentávamos algum número humorístico.No colégio. Tínhamos o mesmo gosto por humor nonsense, principalmente o humor britânico na parte de esquetes cômicos.

Como escolheram o vosso nome?

Não sabemos exatamente. É provável que em uma dessas apresentações da época do colégio nos perguntaram "Qual o nome do grupo de vocês?", nos olhamos e percebemos que estávamos todos com pelos faciais e respondemos "Barbichas". De tão jovens que éramos, não tínhamos barba mesmo tentando muito. Depois, mudamos a grafia e colocamos o X, só para dizer que havia uma preocupação artística.

Há limites no humor? Quais

Sim, existem limites. O humor, como todos sabem, começa ali na Rua da Regueira, em Alfama, e termina na fronteira da Lituânia com a Polonia. Passou disso já não tem mais humor.

Como é vosso processo criativo?

Temos duas frentes de trabalho, o improviso e os esquetes roteirizados. Nos esquetes nós trazemos uma ideia para ser debatida e discutida entre nós até encontrarmos algo que agrade o trio. No improviso nós criamos absolutamente tudo na hora baseado nas sugestões da plateia, sem avisar ao colega em cena da ideia que pretendemos fazer. Nesse segundo caso o mais importante é procurar sempre material para trazer ao improviso. Noticias, séries, livros, ideias, personagens, etc. Precisamos ter um acervo pronto e acessível para jogar na hora e inspirar quem está connosco em cena.



Como se gere o improviso?

A improvisação está alicerçada no "Sim, e...", ou seja, eu aceito a proposta do meu colega de cena e adiciono uma nova informação. Assim, juntos, vamos adicionando pequenas ideias para construir uma história.





Qual é tipo de humor que vos dá mais prazer?

Acho que a unanimidade do grupo é o humor nonsense. Temos uma forte influência do Monty Python e do grupo português Gato Fedorento. São vertentes de humor em que a premissa da cena já surpreendem.





Eles foram um marco na comédia britânica e mundial. Até hoje são citados como influência. O próprio nome do grupo não significa absolutamente nada, fazendo essa homenagem ao absurdo e a tolice. E essa sempre foi a marca da maneira pythonesca de se fazer comédia. Muitos grupos inspirados neles são influencias para nós também, como os Gatos Fedorentos.Quando descobrimos os Fedorentos ficamos vidrados e surpresos de saber que tinha um grupo de língua portuguesa fazendo o mesmo que fazíamos na época. Por conta da Internet e do YouTube conseguimos assistir quase tudo e sempre achávamos muito engraçado! No começo a gente não sabia se gostava deles por conta do jeito enrolado que falavam ou se por conta das ideias das cenas. Até hoje não respondemos essa pergunta. Destacaria a simplicidade, a total falta de verba de produção e a utilização do mesmo bigode em todas as temporadas.





Bolsonaro é uma boa inspiração para o humor? Porquê?

A política sempre rende alguma comédia para a observação do comediante. Bolsonaro não escapa. Muitas vezes fala coisas de extremo mau gosto. Mas como caricatura, praticamente não precisa fazer mais nada. Já está pronto. Se fizéssemos um personagem dizendo as frases que ele profere, poderiam dizer que o personagem está até muito forçado.



Qual foi a maior peripécia que vos aconteceu?

Muitas! Com nosso espetáculo de improviso sempre acontece algo inesperado ou improvável. Já teve pedido de casamento, morcegos no palco, um homem que dormiu o espetáculo todo até o ponto dos atores e plateia acharem que ele tinha falecido... e já teve até humor.



Como lidam com uma pergunta polémica?

Começamos a suar frio e pigarrear. Nos fechamos numa espécie de circulo e decidimos como vamos atacar o jornalista sem que ele perceba. Fingimos que nosso Uber acabou de chegar e que temos que sair porque nossa tia ligou dizendo que precisa de ajuda no hospital. Deixamos um vago "Sim" como resposta antes de sair correndo.



Há temas de que não falam? Quais? Porquê?

Evitamos temas escatológicos e sexuais pela facilidade que é de fazer comédia com isso. Literalmente qualquer um pode fazer alguém rir assim. Então tentamos algo diferente como regra interna.



O que vos dá mais prazer: fazer um vídeo no YouTube ou um espetáculo ao vivo?

O espetáculo ao vivo, com certeza. O Vídeo para o YT é uma consequência do espetáculo. E as etapas para se concluir o vídeo são muito maiores e muito mais trabalhosas. O resultado do espetáculo é mais quente, é imediato.



Têm rotinas antes de subirem ao palco?

Fazemos aquecimentos corporais e vocais para estar com o corpo atento na hora de improvisar. Aquecemos a mente com exercícios de improviso simples. Fazemos uma checagem dos equipamentos de som e luz. Tudo isso demora de 10 a 15 minutos. As duas horas restantes ficamos olhando o Facebook nos nossos aparelhos celulares.



O que podem os espetadores portugueses esperar do vosso novo espetáculo?

Mesmo aqueles que já nos assistiram em outras ocasiões, podem ir novamente pois, por ser improviso, é sempre um espetáculo totalmente inédito. E se tiver vontade e dinheiro suficiente, também podem assistir a todas as sessões.



Qual é para vocês o melhor humorista de sempre?

Pedro Álvares Cabral. A piada dele está durando mais de 500 anos.