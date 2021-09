Ensino Superior: SÁBADO divulga médias de acesso

À meia noite de domingo, pode ver no site da SÁBADO todos os números sobre o acesso ao Ensino Superior 2021: médias e vagas dos cursos nas universidades e institutos politécnicos

À meia noite deste domingo, todos os candidatos ao Ensino Superior ficarão a saber se entraram ou não na universidade ou instituto politécnicos. Os dados - que incluem as médias e vagas dos cursos- estarão disponíveis a partir da meia noite no site da SÁBADO.







As instituições de ensino superior disponibilizaram mais 3.080 vagas ainda para a primeira fase do concurso nacional de acesso, em resposta ao número recorde de candidatos, a maioria no Porto e Lisboa.

Segundo os dados divulgados, no início do mês, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao total de 52.963 vagas iniciais, somam-se agora cerca de três mil, o que representa um aumento de 6%.

Do total de 3.080 vagas, o maior reforço foi no Porto e em Lisboa: a Universidade do Porto vai ter mais 414 lugares disponíveis e outros 287 para o Politécnico, enquanto a Universidade de Lisboa tem um reforço de 368 e o Politécnico 199.

A Universidade do Algarve também está entre aquelas em que os candidatos têm agora maior probabilidade de entrar, com 250 vagas adicionais, à semelhança de Aveiro, que vai contar com mais 219.

O Ministério destacou também o aumento de 160 vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos. Só uma instituição - o ISCTE, em Lisboa – optou por não fazer qualquer reforço.

"O reforço de vagas agora definido resulta de um esforço de mobilização das instituições de ensino superior para responder ao apelo feito pelo Governo na sequência do elevado número de candidaturas à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao ensino superior público", justificou a tutela em comunicado.

Este ano, a primeira fase do concurso nacional de acesso às universidades e politécnicos contou com 63.878 candidaturas, mais 11 mil em comparação com as vagas disponibilizadas inicialmente e o maior número desde 1996.