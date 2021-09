Consegue distinguir estes dois diamantes?

Por estes dias, Trujillo está cada vez mais na mira de Hollywood. A pequena cidade da província de Cáceres, em Espanha, com apenas 9 mil habitantes, vai novamente servir de cenário à série Guerra dos Tronos – agora para uma prequela desta produção – , o que já não é propriamente novidade. Desta vez, o município atraiu as atenções de outro grande nome da indústria americana: Leonardo DiCaprio. Não para ser palco de lutas entre famílias com dragões e zombies, mas para acolher uma fábrica de diamantes.



Explicação: o ator americano é investidor e conselheiro de uma empresa que cria diamantes em laboratório, de forma sustentável e “limpa”, e sem o tradicional processo de mineração, que financia as guerras em África – como foi retratado no filme de 2006, Diamante de Sangue, que recebeu cinco nomeações para os Óscares, no qual foi protagonista. Esta empresa, chamada Diamond Foundry, escolheu a cidade de Trujillo para instalar uma fábrica de diamantes.



Fundada em 2012 em Silicon Valley, a companhia fabrica estas pedras preciosas com recurso a reatores de plasma que reproduzem as condições de pressão e de calor necessárias.