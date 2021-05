Ellen DeGeneres anuncia fim de programa para 2022

Apresentadora anunciou final do "The Ellen DeGeneres Show" para esta 18.ª temporada, afirmando que programa "já não é um desafio". Fim coincide com polémica em que é acusada de promover um ambiente de trabalho tóxico.

A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres anunciou esta quarta-feira fim do seu programa diário no final da 18.ª temporada, após 19 anos na televisão. Numa entrevista ao The Hollywood Reporter, Ellen aponta que o último episódio do programa deverá ir para o ar em 2022 e que irá discutir a decisão num programa que terá como convidada a também apresentadora Oprah Winfrey.





Ellen DeGeneres Reuters

"Quando és uma pessoa criativa, precisas constantemente de ser desafiada - e por muito bom que este programa seja, por muito divertido que seja, já não é um desafio", apontou Ellen.



O "The Ellen DeGeneres Show" estreou em 2003 e nos últimos 19 anos venceu mais de 60 Emmys com Ellen a apresentar, depois de uma carreira na comédia de stand-up na sua terra natal, Nova Orleães, antes de saltar para a televisão.

Ellen já tinha revelado que pretendia retirar-se, mas a notícia do fim do programa surge após meses de notícias negativas em que a comediante, outrora acarinhada pelo público, é acusada de promover um ambiente de trabalho tóxico em que se incluem acusações de racismo e conduta sexual inapropriada.



"Foi muito doloroso para mim. A sério, muito. Mas se fosse para eu desistir do programa por causa disso, eu não regressaria nesta nova temporada", disse Ellen sobre o assunto. De acordo com as notícias avançadas na altura, a personalidade fácil de conviver e divertida da apresentadora em frente às câmaras contrasta com a personalidade da celebridade nos bastidores.