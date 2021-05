Depois da separação, 200 mil euros por trabalho doméstico?

Cansada de ser dona de casa, Helena (nome fictício) emancipou-se – e o tribunal deu-lhe razão. Foram 16 anos de uma união de facto de desequilíbrios, a sentir-se serviçal. Por pressão do ex-companheiro, deixou de trabalhar para ter mais tempo para as lides domésticas. Começava a preparar as refeições às 7h, acabava de arrumar a cozinha às 21h30 – depois, lá se permitia ver a novela. Faz agora o balanço à SÁBADO: "Se chegaram ao ponto de se reduzirem a nada, de serem apenas empregadas dos vossos maridos, não percam mais tempo. Tomem a iniciativa e permitam-se ser felizes."



A mudança implicou sair de casa – em nome dele, empresário de restauração –, pedir ajuda aos familiares e recorrer a um advogado de Direito da Família, Frederico Assunção (da firma Dantas Rodrigues & Associados). Em 2017, avançou com uma ação a pedir metade do valor do património construído durante a relação, de modo a ser indemnizada pelo serviço doméstico. "Ele contestou, alegando que eu não tinha direito a nada, porque tinha adquirido com o seu dinheiro." Em finais de 2018, Helena ganhou parcialmente: recebeu 200 mil euros, o equivalente a 30% dos bens, entre imóveis, veículos e contas bancárias.



Quando soube do veredicto, esta mulher de 44 anos, com o 12.º ano e a residir na Margem Sul, chorou de alegria. "Depois fui à igreja agradecer a Deus." Uma parte da compensação foi logo paga, a restante após a execução de sentença, porque o valor dos imóveis não estava determinado. "Sei que pude ser um exemplo para outras mulheres na mesma situação." E foi. Em janeiro de 2021, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu no mesmo sentido. Sozinha desde a separação, Helena garante: "Não voltarei a permitir que uma futura relação me ponha no sítio onde já estive. Comecei a fazer alguns trabalhos de limpezas e depois ingressei numa empresa desse ramo."