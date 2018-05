Edição n.º 732

Quase metade dos portugueses, 4,9 milhões, têm contas em redes sociais – destes 96% estão no Facebook e 50% no Instagram, revelou a Marktest num estudo de 2017. Ainda assim, parece surgir uma tendência: é que 19% abandonaram uma rede social no último ano.Diogo, Cristóvão, Madalena e Bruno fazem parte desse grupo. Todos deixaram as redes sociais e não pensam voltar. Chegam até a penalizar os amigos quando estes ficam agarrados ao telemóvel. Cristóvão, por exemplo, ditou uma regra para as saídas: "Quando íamos jantar fora, se alguém do grupo pegasse no telemóvel, pagava as sobremesas e os cafés. Na primeira vez, achavam que eu estava a gozar e acabaram por pegar todos. O problema é que eu é que tinha levado o carro. Logo, foram todos a pé para casa." Agora, já ninguém falha o compromisso.