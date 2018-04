Facebook: Passámos hora e meia a ver directos

Passámos hora e meia a ver vídeos em directo na rede social. Foi uma volta ao mundo... peculiar.

Quem disser que nunca lhe apareceu na cronologia do Facebook um directo de um amigo, seja no Estádio da Luz a tentar focar o voo da águia Vitória ou a partir da própria cozinha, a dar a primeira papa ao Luisinho, é porque mente. Meio mundo anda obcecado com a possibilidade de partilhar aquilo que faz, ouve ou vê – agora em vídeo e em tempo real. Pode ser chato: a rede social já tem 1,79 mil milhões de utilizadores, metade disso é... imenso.



O que vale é que há boas notícias para quem nunca "esteve em directo" nem tenciona estar: já não precisa de se contentar com o que os seus "amigos" lhe apresentam. Na página inicial do facebook, na opção "Explorar", clique em "Vídeo em Directo". Já está? É o mundo isso que tem à frente. E não há Casa dos Segredos nem Jersey Shore que lhe faça frente.



Essas bolas azuis são as pessoas (ou instituições ou meios de comunicação) a emitir neste momento. Quanto maiores forem, mais gente está a assistir à transmissão – curiosamente a regra que confirmei em todo o globo de que os mais vistos são os vídeos de instituições ou canais de media, não se verifica no Brasil, onde os maiores pontos são sempre de raparigas meio despidas que focam decote, pernas ou lábios enquanto respondem a mensagens: "Tira o short, amor". Vi uma, no Recife, a dançar o Candy Shop ("I’ll let you lick the lollypop"), dos 50 Cent. Em Criciúma, a sul de Florianopólis, tive o privilégio de ser uma das 218 pessoas a contemplar outra, bem voluptuosa, a rebolar na cama. Não fui eu mas um cavalheiro peruano quem chamou a actividade pelo nome, legitimando a "pega" em título: "Vem para o meu país, vais ganhar ‘un monton de dinero’".



Adiante, está a ver esses traços que saem disparados do ponto emissor? Vão para as partes no mundo em que as imagens estão a ser visualizadas. Está a pensar em Alfred Hitchcock? Não é o único – e a verdade é que, ainda que durante a hora e meia que a SÁBADO passou agarrada a este mapa-mundo, na tarde de sexta, 18, não tenha acontecido nada de (muito) assustador, há já casos registados, ao estilo de A Janela Indiscreta, de crimes e afins transmitidos em directo com a aplicação.



Não vi nenhuma overdose de heroína (ainda há dias um norte-americano foi salvo depois de ter uma em directo) nem uma espectacular fuga à polícia (sim, também há registos, nos EUA). Em compensação, espreitei os tigres resgatados pelo santuário Big Cat Rescue, na Flórida, enquanto se ambientavam à nova casa; vi um rastafari, no Haiti, a fumar um charro; aprendi a transformar uma tez negra numa pele mulata através de um tutorial de maquilhagem emitido desde Miami; ouvi, sem compreender uma palavra, um barbudo a arengar a partir de Moscovo; assisti a uma comemoração, com cheerleaders e mortais encarpados, da revolução mexicana, em San Julián; e apanhei muita gente a cantar – no Japão, em Marrocos, na Austrália, no Peru. Na China, na Coreia do Norte, na Mongólia, no Canadá e na África Subsariana não vi nada mas porque, por motivos diferentes, o apagão de vídeo (e de Facebook) é quase total.



Mais de 784 mil seguidores

Se tiver sorte (ou paciência na pesquisa), pode ver artistas a trabalhar – como o tatuador que apanhei em Elche, Espanha, a criar ao som de reggaeton (não deu para perceber se o desenho era uma águia, um milhafre ou um mocho) –, ou imagens de cidades longínquas como Tunes (sabia que a Tunísia, apesar de fazer parte da Liga Árabe, ilumina as ruas na altura do Natal?) ou Mascate (o feriado nacional de Omã festeja-se a 18 de Novembro, havia filas de carros a buzinar e bandeiras a adejar).



Com azar, pode ser confrontado com pais que partilham todos os detalhes do dia com os filhos. Vi um que, não contente, ainda fez um directo da criancinha de dois anos a escolher brinquedos na Toys’ R’us lá do sítio. Não ficasse Monroeville, Pensilvânia, tão fora de mão e eu mesma lá iria, assustar o pai e explicar-lhe os perigos desta exposição.



No final, só fiquei com uma certeza: se pudesse voltar atrás passaria toda a hora e meia a ver o directo de Wittaya Jinapirom, desde o seu quarto na Tailândia. Sentada na cama, de cai-cai com a bandeira americana e bigode e pêra cuidadosamente aparados, bebe cerveja e canta: Zombie, dos Cranberries. Na forma é Conchita Wurst, de estrelinhas coladas no rosto e peruca que teima em cair; no estilo é Valentina Hassan, diva que imortalizou "Ken Lee" no American Idol versão Bulgária e fez com que Mariah Carey nunca mais soasse igual. Pesquise-a que vai valer a pena – digo eu e dirão os mais de 784 mil seguidores dela.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 656, de 24 de Novembro de 2016.