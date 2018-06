Os adolescentes norte-americanos estão a abandonar o Facebook. Segundo um estudo do Pew Research Center, apenas 51% dos adolescentes (com idades entre os 13 e os 17 anos) dos Estados Unidos afirmam utilizar a rede social. Estes números representam uma queda brusca dos 71% que diziam utilizar o Facebook em 2015.

Actualmente, os jovens migram para o YouTube, Instagram e Snapchat, as plataformas mais populares entre esta faixa etária.

O uso do Facebook foi, segundo o estudo Teens, Social Media & Technology 2018, "notavelmente menor" do que a percentagem de adolescentes que afirmaram utilizar o YouTube (85%), o Instagram (72%) ou o Snapchat (69%). No estudo anterior apenas 52% dos adolescentes diziam usar o Instagram, e 41% o Snapchat.

Os dados do estudo revelam ainda que o uso do Facebook foi "significativamente maior" entre os adolescentes de um extracto social mais baixo.

O estudo revelou ainda que 95% dos adolescentes dizem ter acesso a um smartphone, quando em 2015 cerca de 73% afirmavam o mesmo. Também cerca de 45% dos adolescentes afirmam utilizar a Internet "quase constantemente", quase duas vezes mais do que os 24% que o admitiram em 2015.

Já em Fevereiro um estudo da eMarketer, avançado pelo The Guardian, revelava que a base de utilizadores do Facebook entre os norte-americanos ( 12 a 17 anos) tinha caído 9,9% em 2017.

Paul Verna, analista da eMarketer, deu o exemplo das próprias filhas, de 17 e 14 anos. "Quando a de 17 anos fez 13, conseguir uma conta no Facebook era um rito de passagem. Não muito tempo depois, percebeu que não usava [a plataforma]. Quando a mais nova completou 13 anos, nem sequer pediu para ter uma conta no Facebook. Só queria saber do Instagram, o que ainda hoje acontece ", afirmou ao jornal britânico.

Apesar da saída em massa dos adolescentes norte-americanos, a rede social de Mark Zuckerberg continua a ser a plataforma social mais usada do mundo.