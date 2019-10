Grupos fechados do Facebook: onde está o melhor e o pior das pessoas

"Está quadrada de tão gorda, o seu rosto está a explodir de tanta banha que tem nele. Só vai dar despesa e vai engordar de novo. (…) É o cúmulo uma pessoa com 23 anos estar diabética de tanto comer." Este comentário foi enviado por um membro do grupo de Facebook Cirurgia Bariátrica para outro membro, que tinha colocado um post a pedir informações sobre esse procedimento médico para tratamento da obesidade. Era uma mulher a pedir ajuda e quem lhe respondeu foi um homem cuja foto de perfil continha o símbolo do Pela Vida das Mulheres, movimento brasileiro para a despenalização do aborto.

Quem frequenta as redes sociais sabe que este tipo de episódios é comum e livre, mas os grupos fechados de Facebook têm a vantagem de terem administradores que gerem o ambiente. "Já tivemos de eliminar muita gente, a grande maioria por falta de limites nos comentários ofensivos e outras que entravam simplesmente para poder insultar os membros e dizer que a cirurgia e para quem não quer ter trabalho e que devíamos todos morrer antes dos 30 e coisas deste género", diz à SÁBADO Helena Estrela, administradora deste grupo, que foi criado em 2011 e tem cerca de 3.000 membros.