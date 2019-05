Até há pouco tempo, só raramente o Facebook deixou que estranhos assistissem a este processo de decisão. Agora, o jornal The Telegraph foi autorizado a estar presente em duas reuniões, em fevereiro e em abril.Antes de se ter tornado um gigante, o primeiro livro de regras do Facebook foi escrito em 2008, na totalidade, por um só homem, Dave Willner, e tinha uma página. Era basicamente uma lista de coisas que os moderadores deviam remover (maioritariamente, "Hitler e pessoas nuas"). Para tudo o mais, a regra era: "Faz-te sentir mal? Tira."Isso mudou no espaço de um ano. Willner concebeu um novo código de linguagem, com 15.000 palavras. E, à medida que o Facebook se debatia com crises de ética, revoltas de anunciantes e o escrutínio dos reguladores, o código continuou a crescer. Hoje, as regras publicamente divulgadas têm cerca de 25 páginas, mas as suas diretrizes internas de moderação, à altura da última fuga de informação, atingiam as 1.400.As alterações às regras podem advir de muitas fontes: de peritos externos a controvérsias públicas. A equipa da política de conteúdos do Facebook propõe, ela própria, novas normas. E, por vezes, Mark Zuckerberg, o presidente-executivo do Facebook, e Sheryl Sandberg, a diretora de operações, manifestam um interesse pessoal - mas já aconteceu as suas sugestões serem vetadas.Cada alteração é depois atribuída ao seu próprio grupo de trabalho. Mas para entrarem em vigor, têm de passar pela reunião quinzenal, conhecida por Fórum de Padrões de Conteúdo (CSF, na sigla inglesa).Na manhã de terça-feira, 9 de abril, fui encontrar o CSF a discutir as subtilezas do insulto com palavrões. Quem é que tem o direito de dizer "con..." e em que circunstâncias? Deverão os termos "car..." e "pil..." ser considerados mais ofensivos do que "put..." e "cab..."? E, ainda, o que deverá fazer o Facebook quanto às culturas em que a palavra "con..." é usada de modo afetuoso, como acontece na Austrália e em Glasgow? A questão era como garantir que os utilizadores do Facebook se sentem seguros, e reprimir as formas mais intensas de abuso, sem censurar "discussões políticas, debates acalorados ou linguagem coloquial". Este é um dilema vulgar no Facebook: a empresa não quer, nunca, ser vista como intervindo nos debates políticos de um país, mas se os seus utilizadores não se sentirem seguros, então poderão não se manter fiéis por muito tempo.Um problema que qualquer proposta de alteração enfrenta é que ela tem de ser posta em prática pelos tais 15.000 moderadores. Tem havido constante preocupação quanto ao seu bem-estar e remuneração. Uma investigação feita pela The Verge foi encontrar moderadores em regime de outsourcing enfiados num escritório no Arizona a terem ataques de pânico e trauma persistente por visualizarem material horrendo, fazendo constantes piadas de suicídio, vendo as suas idas à casa de banho microgeridas e até mantendo relações sexuais nas casas de banho para aliviarem o stress. Uma ex-moderadora processou o Facebook por lhe ter provocado Transtorno de Stress Pós-Traumático. Estes moderadores estão subordinados a metas rigorosas e a primeira métrica por que são avaliados é a "precisão". Regras ambíguas poderiam expô-los a impiedosos processos disciplinares - bem como paralisar o sistema.Voltando aos insultos: uma proposta defende que o Facebook elabore listas específicas de palavrões em cada país onde opera. Isto cobriria os casos mais aberrantes, como o dos holandeses, em que os insultos mais fortes que se podem dirigir a alguém são "kanker", querendo dizer cancro, e "kankerlijer", significando canceroso. Mas estas listas nacionais seriam complexas e de onerosa manutenção e podem não compensar o esforço. Outra opção seria proibir todos os insultos de género, incluindo termos ofensivos relacionados com a genitália ("con..." e "car...") e palavras animais insultuosas ("cabra", "cabrão", "vaca"). Devem os utilizadores do Facebook ser proibidos de chamarem ao seu presidente ou primeiro-ministro um car...?No final, o CSF decide proibir só os palavrões de género feminino, como "con..." e "put...", que visem pessoas particulares. (As figuras públicas têm regras ligeiramente diferentes). Não há votações no CSF, apenas consensos e a recomendação é aprovada sem divergências. Vai entrar em vigor a partir de maio.Mas outras propostas há que geram maior controvérsia. Há vários anos que o Facebook proibiu a publicação de imagens de mamilos femininos. Mas ficou debaixo de fogo por parte de mães em amamentação, sobreviventes de cancro da mama, transgéneros que partilhavam fotografias das fases de transição e do primeiro-ministro da Noruega. Até houve uma campanha que instou o Facebook a "libertar o mamilo". Algumas feministas objetam que tratar o corpo feminino como sendo mais obsceno do que o dos homens é sexista. Mesmo agora, o Facebook está a ponderar flexibilizar a nudez das crianças, porque muitas pessoas querem partilhar fotografias inocentes dos seus filhos ou de si próprias quando eram pequenas. E já criou exceções para a gravidez, a amamentação, os protestos e questões médicas. E está a ser obrigado a fazer concessões caso a caso para a nudez "cultural", como a dos indígenas brasileiros.Os especialistas consultados pelo Facebook concordaram "esmagadoramente" que este deveria "permitir mais nudez na sua plataforma". A discussão é: quanta mais? A opção mais radical é proibir os mamilos femininos só se a imagem for "sexualmente sugestiva" e deixar publicar livremente todas as outras, ainda que com "delimitações de idade", para os esconder de utilizadores menores. Em vez disso, a equipa recomenda uma exceção para a "nudez cultural/indígena". Mas a proposta é confrontada com objeções. Uma perita em África sublinha que em todos os exemplos figuram pessoas castanhas e está preocupado que uma tal política as vá destacar apenas a elas. Há muita gente branca, argumenta ela, que também exibe uma "nudez" cultural: esta política cobrirá também as finlandesas que gostam de mergulhar e nadar nuas?Um alto cargo da secção de política, em Washington DC, acrescenta que esta linha divisória vai colocar a empresa na posição delicada de ter de explicar exatamente como é que decide qual a nudez que é "cultural" e qual a que é obscena. Há também a preocupação de que uma exceção cultural criaria uma escapatória que permitiria aos utilizadores sem escrúpulos disseminar imagens de pessoas indígenas sem o seu consentimento. Não há consenso.No fim da reunião, o presidente da mesa pergunta se alguém tem quaisquer questões a colocar. Se não, é um obrigado a todos e, daqui a duas semanas, haverá outra pilha de decisões bizarras e bizantinas.

