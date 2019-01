As redes sociais vieram complicar as relações. Agora não basta terminar o relacionamento, tem de pensar como é que o vai fazer no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Apaga as fotografias com o/a ex? Pode fazer gosto nas publicações dele/a? "Com as redes sociais existe um aumento do sentimento de controlo e de posse do outro. Muitas vezes uma fotografia do ex na esplanada, feliz como nunca o viu consigo, pode trazer à luz todas as suas inseguranças", explica àa terapeuta de casal Catarina Mexia.Para evitar mal-entendidos e conseguir pôr um ponto final na relação, falámos com três especialistas que nos ajudam a criar um guia de etiqueta de separações na era das redes sociais. E fique já a saber que não é aconselhável fazer gosto nas publicações do antigo namorado. O psicólogo Fernando Mesquita explica: "Esses gostos ou comentários são uma forma de marcar presença e de não deixar o outro seguir o seu caminho."

