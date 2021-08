Morreu Jergé Hoefdraad, antigo jogador do Ajax

Jergé Hoefdraad, antigo jogador do Ajax, morreu esta terça-feira no hospital, não resistindo aos ferimentos causados pelo tiro na cabeça na noite de sábado, na sequência de uma discussão numa festa em Amesterdão, de acordo com o jornal De Telegraaf. O anúncio da morte do holandês, de 35 anos, foi feita pela polícia local em comunicado.