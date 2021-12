Na cama com o cão e com o gato

Dormir com animais reduz o stress, mas há regras. Não deve ter mais do que um consigo, tem de estar desparasitado e se miar ou ladrar tem de sair do quarto.

Inês Taquelim, de 35 anos, partilha a cama com a cadela Beccas desde o primeiro dia em que ela chegou lá a casa. Há oito anos que a cadela da raça labrador retriever vive com a dona e tem os dias muito preenchidos. No dia das fotografias da SÁBADO tinha acabado de chegar de outra sessão fotográfica para o Natal e vinha com a sua coleira com folhos. Tem várias para cada ocasião – podemos dizer que é uma cadela muito vaidosa.



Inês garante que Beccas nunca a acorda durante a noite e que dormir com ela foi um problema. “Nas primeiras vezes eu punha o despertador para ir à rua com ela. Agora ela dorme a noite toda. Se eu dormir até às 12h, ela fica comigo até essa hora.” A cadela dorme fora dos lençóis, mas deita a cabeça na almo- fada e fica assim toda a noite. “Aprendeu a fazer isto sozinha, não fui eu que a ensinei.”



Mas será que este hábito é benéfico? Segundo um estudo da American Pet Products Association, quase metade dos cães dormem nas camas dos donos. Já a veterinária especialista em comportamento animal, Maria Rosário Bobone diz que é mais benéfico que cada animal tenha uma cama só para si. Mesmo assim, a criadora do projeto Pets4people defende que não há problemas de maior, só deixa o alerta: as vacinas dos animais têm de estar em dia e a desparasitação tem de ser regular.