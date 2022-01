Assim começa o regresso às aulas: coxo

Os pais suspiram de alívio pelo quase certo regresso às aulas presenciais no dia 10, esta segunda-feira – à hora de fecho desta edição o Governo não tinha ainda dado a última palavra sobre a matéria, já que a reunião convocada pelo primeiro-ministro com o Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução pandémica e escalada de casos pela variante Ómicron estava agendada para quarta-feira, dia 5.



Os alunos contam os dias para reverem os amigos e estão fartos do ensino remoto, que classificam de "seca". Os professores querem voltar, mas com segurança (e doses de reforço da vacina). A SÁBADO falou com muitos deles, a juntar aos peritos, sobre o que esperar do próximo período.



Socorro, deixem os miúdos ir à escola

Esquece-se das coisas em todo o lado, aproxima-se da exaustão – e a culpa são os quase dois anos de incerteza quanto às aulas dos miúdos. Joana Santos, de 44 anos, com três filhos em idade escolar (Luís, 5 anos; João, 9; Henrique, 12) tentou gerir as últimas interrupções, do Natal e da passagem de ano, de modo a que os rapazes não sentissem tanto stress acumulado entre quatro paredes.