Covid-19. O que esperar do verão? E como reduzir a pressão hospitalar?

A sexta vaga de covid-19 atingiu Portugal de uma forma bastante agressiva. Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias e o segundo no mundo neste indicador. A média diária de novos casos está em 2.290 por milhão de habitantes, seguindo-se a Irlanda, com 636, Alemanha, com 533, Itália (448) e França (435).