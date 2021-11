Disparo de Alec Baldwin que resultou em morte pode ter sido 'sabotagem'

Advogado de uma das responsáveis pela arma disparada pelo ator levanta a hipótese, referindo que muitos tinham mostrado descontentamento com as condições de trabalho na rodagem do filme "Rust".

Existem novos contornos no caso de Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme "Rust" que foi atingida mortalmente durante as filmagens. Em entrevista ao programa Today, da NBC, um dos advogados que representa Hannah Gutierrez-Reed, uma das responsáveis pela arma disparada pelo ator Alec Baldwin, levantou a possibilidade de "sabotagem".







"Acredito que alguém capaz de o fazer queria sabotar o estúdio, provar algo e manifestar a insatisfação. Sabemos que algumas pessoas já tinham abandonado o estúdio no dia anterior e estavam insatisfeitas. E a razão para essa insatisfação passa pelos turnos de 12 a 14 horas diárias, por não lhes terem sido atribuídos quartos de hotel, e andarem a fazer percursos de uma hora de carro para trás e para a frente em Albuquerque", defendeu Bowles. O acidente ocorreu no dia 21 de outubro, no rancho de Bonanza Creek, onde decorriam estavam a ser filmadas várias cenas do western, do qual Baldwin era produtor e protagonista. O realizador do filme, Joel Souza, sofreu ferimentos. De acordo com os investigadores, que se deslocaram ao local, o incidente parece ter sido causado pela utilização, como adereço, de uma arma de fogo, disparada durante uma cena do filme.

"Presumimos que alguém colocou a bala real naquela caixa e, se pensar nisso, a pessoa que colocou a bala real na caixa de balas falsas tinha que ter como objetivo sabotar o estúdio. Não há outra razão para fazer isso", disse Jason Bowles, indicando que vários membros da equipa técnica tinham já manifestado descontentamento com as condições de trabalho no filme "Rust" antes do acidente, que resultou na morte da diretora de fotografia de 42 anos.