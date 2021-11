Homicídios a fingir são indústria de milhões na China

Existe um novo jogo conhecido como Jubensha ( em chinês) em que as pessoas se transformam em personagens e resolvem homicídios falsos, escritos num guião. O governo está preocupado com a enorme adesão e com o tempo que as pessoas passam neste mundo alternativo.

A nova moda na China são os homicídios com guião. Bizarro? Falamos de adultos que se juntam em clubes para desvendar crimes fictícios. O sucesso é tal que esta já é uma indústria de milhões de euros.



Passamos a explicar com a história de Liu Jie que participou num dos jogos chineses em que o objetivo é encontrar o culpado de um assassinato. A forma como tudo foi retratado de tal maneira vívido durante o jogo até o comoveu, contou ao South China Morning Post. Depois de três horas mudou a opinião que tinha sobre o assassino. Ele e os colegas descobriram que o homicida queria arranjar um feitiço que fizesse os mortos ressuscitar para salvar a sua irmã mais velha. Este novo jogo acontece em várias regiões da China e tem tido uma adesão cada vez maior.



A pandemia serviu para aumentar o entusiasmo em relação a este novo tipo de entretenimento. Tudo devido ao tédio a que as pessoas estavam sujeitas durante os confinamentos. O jogo é presencial e realiza-se em clubes. Antes de começar são escolhidas as roupas e atribuídas as personagens. Com os participantes em grupo, decorre uma representação de papéis em que existem interações, através da procura de pistas, perguntas e interpretações, que levam os jogadores a descobrir qual deles é o verdadeiro homicida.