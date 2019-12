Esta noite, 2020 chegará com fogo-de-artifício por todo o País. Contudo, os seus animais de estimação podem não reagir bem ao ruído e à luz – muitos ficam aterrorizados. A RSPCA, uma organização que ajuda animais no Reino Unido, deixa alguns conselhos para ajudar os seus melhores amigos.

Conselhos para ajudar cães e gatos

Arranje um sítio onde o seu cão ou gato se possa esconder e a que tenha acesso sempre. A sua mascote pode ficar debaixo de algum móvel, ou num canto mais sossegado.

Não deixe o seu cão ou gato no exterior quando se derem os fogos-de-artifício.

Quando a noite cair, feche janelas e cortinas.

Ponha música a tocar para esconder o som do fogo-de-artifício. Se a máquina de lavar roupa ou louça estiverem a funcionar, também criam ruído branco que mascara o ruído.

Certifique-se que o seu animal de estimação não consegue fugir se se assustar com um som repentino.

Não castigue o seu animal de estimação por este se sentir stressado, pois isso só piorará a situação.

Se as festas ajudam a que a sua mascote acalme, faça-o; mas se for melhor deixá-lo sozinho, respeite.

Cães

Passeie o cão à luz do dia, durante bastante tempo: se ele ficar cansado, é mais fácil que adormeça à noite.

Feche as janelas e arranje uma zona mais escura onde o cão não veja as luzes.

Pode ser difícil, mas se ignorar o fogo-de-artifício, o seu cão também o fará.

Informe-se acerca de difusores de odor que se destinam a acalmar os cães.

Animais mais pequenos

Caso as suas mascotes vivam fora de casa, cubra as gaiolas e outros locais com cobertores, para abafarem o som. Porém, tem que haver um sítio para onde os animais olhem para a rua.

Se possível, tente criar na gaiola uma zona onde o animal se possa aninhar.

Cavalos, burros e póneis

Mantenha o seu animal num ambiente familiar, mantendo todas as rotinas.

Caso este fique no exterior, veja se a cerca é segura e não existem objetos perigosos com que o animal possa colidir e magoar-se.