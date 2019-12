O mais difícil para Tiago Roque não foi ficar com quatro paróquias, mas sair de casa. "Quando contei ao meu pai que ia ser padre, ele não disse nada. Depois, no primeiro fim de semana em que fui a casa, ele levou-me de volta ao seminário e chorou. Foi a primeira vez que o vi a chorar", recorda à SÁBADO o sacerdote. Acabaram os dois num pranto. Mas a família adaptou-se.Durante os oito anos em que viveu no seminário, licenciou-se em Teologia, visitou doentes no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e na Casa de Saúde do Telhal e fez evangelização porta a porta. "A experiência com os doentes foi muito forte. Na altura, pensei que a vida de padre não era para mim. Receava não estar à altura. " Mas hoje Tiago Roque, que começou a trabalhar como vigário paroquial em setembro, está seguro da escolha. E até o sonho de ser pai acredita que o vai viver. Só que de outra forma. "Um padre é um pai que é chamado a cuidar dos seus filhos. Sonhava em ter quatro ou cinco e agora tenho tantas centenas."É que Tiago Roque, o jovem padre que foi ordenado em junho, irá apoiar o prior nas paróquias da Abrigada, da Ota e em duas de Alenquer – Santo Estêvão e Triana. "São muitas igrejas [só em Alenquer são cinco], temos de nos organizar para chegar a todo lado."Com 24 anos, ainda não conhece bem as ruas de Alenquer. A pé, do Convento e Igreja de São Francisco, decide sair da estrada principal e percorrer uma calçada para descer até à Igreja de São Pedro, na qual um dia antes tinha presidido à sua primeira missa como vigário paroquial. "Penso que é por aqui", diz. Há apenas três dias que o sacerdote do Vimeiro se instalou na vila quando a SÁBADO o visita. "Não estava à espera de vir para Alenquer, mas gosto do espírito de surpresa", confessa.Não foi a única surpresa. No dia 16 de julho, quando o Patriarcado de Lisboa publicou as nomeações dos novos sacerdotes, não encontrou o seu nome na lista. Pouco depois surgiu a explicação. "O cardeal-patriarca D. Manuel Clemente disse-me que tinha algo de bom preparado para mim." Iria ser vigário de quatro paróquias reunidas no que o Patriarcado definiu como uma unidade pastoral, criada para fazer face à escassez de padres. Há anos que a Igreja enfrenta uma quebra do número de padres ordenados e equacionou, com o Governo, tornar os seminários vazios em residências universitárias.A solução para lidar com a falta de padres faz com que o vigário celebre a eucaristia nas igrejas das quatro paróquias e atenda aos pedidos da população de Abrigada e da Ota. "Somos os primeiros a ser contactados quando alguém precisa de ajuda", diz. "Nos tempos livres vou estar com as pessoas, ir ao café, ler o jornal. Pedir pela paz no mundo, que começa aqui, na comunidade."Tiago Roque chegou na primeira sexta-feira de setembro a Alenquer e no dia seguinte conheceu os paroquianos. Depois da missa de tomada de posse na Igreja da Abrigada, presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa, Joaquim Mendes, os populares ofereceram-lhe um jantar no centro paroquial da Ota, onde se serviu sopa, carne assada com arroz de legumes, vinho e sumos. No domingo, foi a vez dos fiéis de Alenquer. "Estava muita gente na missa que presidi na Igreja de São Pedro. Muita população idosa. São uma das minhas prioridades", esclarece. "Senti-me acolhido pela comunidade." Seguiu-se um almoço.Mas ainda há caras para conhecer. "É o novo padre?", pergunta um homem que entra na Igreja de São Pedro, a meio da manhã. Tiago Roque apresenta-se e sorri enquanto lhe segura a mão.Com 3 anos, Tiago Roque gostava de entrar em todas as igrejas por onde passava no Vimeiro. "Às vezes a igreja estava fechada e íamos à procura da senhora com as chaves para a abrir. Queria ir ver o Jesus." Perguntava pelos santos nos altares e a mãe inventava histórias para explicar porque estavam ali. Mas não gostava de ir à missa. "Fazia-me confusão o sentar e o levantar. Levava brinquedos para brincar no banco." Uma vez até enganou a mãe para escapar à eucaristia de domingo. Não lhe passou o recado da catequista, que com a mudança da hora a missa seria mais cedo, e quando chegaram já estava a terminar.Aos 9 anos, a mãe de Tiago Roque colocou-o no coro e a missa tornou-se mais agradável. "No primeiro domingo em que cantei, não queria que a missa terminasse." Depois foi convidado para ser acólito, mas ser padre estava fora dos seus planos. Aos 12 anos tinha uma certeza: queria ser pai. "Tive uma infância muito feliz e queria viver da mesma forma em que cresci", lembra.Ainda assim, participou num encontro de pré-seminário, uma espécie de campo de férias, que reuniu vários rapazes da diocese de Lisboa no Seminário de Penafirme, em Torres Vedras, durante três dias. "Dormimos em camaratas, fizemos jogos como o assalto ao castelo e a caça ao tesouro", diz. "E falámos sobre fé e sobre o que é ser chamado por Deus para uma missão."A sua participação impressionou e foi convidado a entrar no grupo de pré-seminário que se juntava todos o meses. Foi quando a mãe desconfiou que o filho poderia vir a ser padre. Tiago Roque nada revelava. "Os amigos diziam que eu ia ser padre e isso incomodava-me. Achava que eles não sabiam do que falavam." Seria então psicólogo, atiravam os amigos, que recorriam a ele sempre que havia zangas. Ele tinha outra ideia: guia turístico. "Sempre que ia a Lisboa via história e arte nas ruas e queria mostrar isso aos turistas."Apesar do desejo de ser pai, não teve namoradas. "Estava o tempo todo a ver se aparecia a rapariga dos meus sonhos. Mas não cheguei a ter uma relação." E aos 16 anos decidiu entrar no seminário. "Ainda estive a pesquisar cursos universitários. Gostei do curso de Turismo, Lazer e Património, na Universidade de Coimbra", recorda. Mas a dúvida dissipou-se. "Percebi que quem se dá a Cristo não precisa de estar de pé atrás. Quando aceitei, senti uma liberdade que nunca antes tinha sentido."