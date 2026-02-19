“Desafio do Paracetamol”: a tendência do TikTok que está a levar adolescentes para o hospital

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O “Paracetamol challenge” está a deixar médicos e autoridades de saúde em alerta uma vez que pode mesmo levar à morte. Jovens e crianças desafiam-se, especialmente no TikTok, a tomarem o máximo de comprimidos de paracetamol para compararem a capacidade de resistência.



Jovens hospitalizados após desafio do paracetamol no TikTok Paul Zinken/picture-alliance/dpa/AP Images

Neste ‘jogo’ - que já é amplamente popular nos Estados Unidos, Argentina, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Suíça - quem aguenta mais tempo sem ir ao hospital é o vencedor. Há relatos de adolescentes que ingeriram dez gramas de uma só vez, o que corresponde a 20 comprimidos de 500 miligramas cada.

Nas últimas semanas, deram entrada no Hospital Materno-Infantil de Málaga vários adolescentes com idades entre os 11 e os 14 anos com sintomas causados pela ingestão de grandes quantidades de paracetamol, avançou o El País. A recuperação pode exigir vários dias de internamento.

A realidade é que o paracetamol é um comprimido extremamente acessível e comumente utilizado para a dor leve a moderada e febre, mas pode criar problemas quando consumido em quantidades elevadas. O analgésico pode provocar vómitos, dores abdominais, alterações no estado de consciência, transpiração, mal-estar geral sonolência excessiva, lesões irreversíveis no fígado e, em casos extremos, morte. Por norma os sintomas surgem nas primeiras 24 horas após a ingestão.

A quantidade máxima diária recomendada depende da idade e do peso da criança, por norma é indicado 60 miligramas por cada quilo divididos pelas 24 horas do dia. Segunda a Ordem dos Farmacêuticos, a dose máxima diária para um adulto saudável é de quatro gramas e os comprimidos devem ser ingeridos em intervalos de 4 a 6 horas.

O aumento de vídeos de alerta levou o TikTok a proibir conteúdos que incentivem comportamentos perigosos, apesar de ter garantido não ter identificado o desafio como tendência dominante na plataforma.

Em novembro do ano passado, um jovem de 13 anos morreu nos Estados Unidos depois de ter participado num desafio deste género. Jacob Stevens esteve em coma durante uma semana antes de morrer por ingestão de comprimidos.

Apesar de o desafio ter agora voltado à luz do dia, já em 2015 as autoridades britânicas alertavam para os potenciais efeitos do Paracetamol challenge, que na altura era partilhado através do Facebook.

Em Portugal ainda não há registos jovens hospitalizados, mas é possível adquirir paracetamol sem qualquer prescrição médica e está disponível em várias dosagens e marcas.