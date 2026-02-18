Ordem dos Farmacêuticos alerta para "desafio do Paracetamol" do TikTok: "Pode provocar a morte"

Tendência do TikTok está a levar jovens a ingerir doses excessivas deste tipo de medicamentos. Ordem dos Farmacêuticos não aconselha o consumo de doses superiores às recomendadas.

O "desafio do Paracetamol" - a nova tendência do TikTok que está a levar adolescentes a ingerir uma dose excessiva de comprimidos - tem deixado as autoridades de saúde de vários países em alerta. Em Portugal, foi o caso da Ordem dos Farmacêuticos que esta quarta-feira, em comunicado, alertou que esta prática "constitui um sério risco para a saúde", podendo até levar à "morte".



Alerta da Ordem dos Farmacêuticos sobre consumo excessivo de paracetamol Luís Guerreiro

"A sobredosagem pode provocar lesão hepática grave e irreversível, podendo evoluir para insuficiência hepática aguda, necessidade de transplante hepático e, em casos extremos, morte. Em casos menos frequentes podem também ocorrer lesões renais, sobretudo associadas a utilização prolongada e/ou ingestão excessiva", esclareceu a autoridade em comunicado.

O Paracetamol é hoje um dos medicamentos mais usados para tratar, por exemplo, as dores, e "quando administrado de acordo com as recomendações apresenta um perfil de segurança favorável". No entanto, a Ordem não aconselha a ingestão de doses superiores às recomendadas.

"Em adultos, a dose diária de paracetamol não deve geralmente ultrapassar os 3 g (500 mg a 1 g a cada 4–6 horas), devendo ser reduzida em caso de doença hepática ou presença de fatores de risco. Nas crianças, a dose é calculada com base no peso corporal", explicou ao reforçar que este tipo de medicamentos só deve ser "tomado quando necessário e de acordo com a posologia indicada pelo médico, farmacêutico ou constante do folheto informativo".

Os sintomas iniciais associados a esta toma excessiva de medicamentos "surgem geralmente nas primeiras 24 horas e incluem náuseas, vómitos, sudação, mal-estar e letargia". "À medida que o dano hepático progride, pode surgir dor abdominal, evoluindo para complicações graves."

Apesar da Ordem não aconselhar a sua ingestão excessiva, deixa dicas sobre como é que os utentes poderão agir neste tipo de cenários. "Perante suspeita de sobredosagem, deve ser procurada assistência médica imediata, mesmo na ausência de sintomas, pois o tratamento é mais eficaz se iniciado precocemente."