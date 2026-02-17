Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Vida

Segredos para controlar a ansiedade

Renata Lima Lobo 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

As tempestades, pandemias e guerras podem aumentar os sintomas. Saiba quando procurar ajuda, em que casos a medicação é essencial e que outras estratégias pode usar para combater a epidemia do século. Há quem faça meditação, dança e reiki. Desenhar em cadernos, remodelar a casa ou procurar um fisioterapeuta também pode ser útil.

É social media manager, mas nos tempos livres prefere desligar-se da rede. Desde cedo que Carolina Lopes tenta fintar a ansiedade, desenhando, rabiscando e escrevendo num caderno, onde vai registando uma viagem de autoconhecimento que também passa pela dança e pela meditação. Hoje tem 25 anos, mas os primeiros sintomas que denunciavam a perturbação surgiram quando frequentava o ensino básico, por volta dos 7.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Segredos para controlar a ansiedade