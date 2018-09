Nas ruas de Siemianowice, na Polónia, um homem foi encontrado inconsciente. Os serviços de emergência, chamados ao local por um cidadão que passeava no local, declararam o homem morto.

Os responsáveis da equipa médica ainda tentaram reanimar Krzysztof Nowak, de 31 anos, mas uma intoxicação por álcool acabou por o levar para a morgue local, explica o jornal Rai News.

Já na morgue, um dos funcionários afirmou ter ouvido "barulhos estranho" vindos do local onde estava o corpo do polaco, que aguardava pela autópsia. Quando foi confirmar o que se passava, viu que Krzysztof afinal estava vivo – tendo pedido ao funcionário uma manta por estar com frio.