No meio de um calor infernal — uma das melhores tardes de Verão que o Outono podia oferecer — sete chefs puseram as mãos no fogo: João Rodrigues, do Feitoria, Miguel Rocha Vieira, da Fortaleza do Guincho, Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, António Galapito, do Prado, Pedro Lemos, do restaurante com o seu nome, Manuel Maldonado, chef de cozinha no 100 Maneiras, e Ljubomir Stanisic, dono desse mesmo restaurante e que nessa mesma noite esteve no horário nobre da TVI com Pesadelo na Cozinha.

No centro do recinto revestido a calçada portuguesa, está uma enorme gaiola com uns quantos fogos a acontecer e o cheiro é quase a Natal — muito fumo e cheiro a lareira, quase como quando, na aldeia, há o maior cepo possível a arder durante a noite enquanto se conversa, come e bebe em volta. São 90 metros quadrados de fire pit — esta estrutura que implicou que uma parte da calçada se levantasse e que segura, com um sistema de roldanas e fios de metal, uns quanto leitões abertos ao meio.



Os leitões são todos de António Galapito, que nem sempre gostou de leitões, mas que tendo uma família que trabalha no negócio em Negrais, não podia escolher outra coisa para o evento. Cada chef confecciona um prato com a sua equipa a que cada bilhete (€55) dá direito e o de Galapito trazia, portanto, uma pele estaladiça.





No fire pit, Ljubomir começa a correr para um dos leitões e assobiar para Galapito. Avisa qualquer coisa como "olha aí, que está a queimar" por causa de uma chama a bater na carne. Com a mudança da direcção do vento é preciso içar ligeiramente mais o animal e o chef nascido na antiga Jusgoslávia trata logo do assunto, mexendo no material sem precisar de luvas e apesar daquele metal estar ao lume desde manhã.





"Adoro desconstruir a imagem do chef como prima-dona. Escolhi pessoas que são o contrário disso, gostam de estar a conversar, comer coisas simples e beber um copo", contara Gonçalo à SÁBADO em antecipação do Chefs On Fire. Pelo recinto, os chefs andam com a família — filhos às cavalitas ou todos sentados à mesa a conversar em intervalos — e vão bebendo copos uns com os outros, ajudando-se aqui e ali e provando os pratos que já reconhecem. Na noite anterior houve uma espécie de ensaio-geral-celebração para testar o terreno e as receitas.





Mesmo ao lado dos leitões há um buraco no chão que é mais do que isso: um forno neolítico que Pedro Cura, antropólogo, esteve a construir na sexta-feira e que provavelmente, depois do Chefs on Fire, será tapado como se não tivesse ali acontecido nada. Mas aconteceu: mais de uma centena de quilos de corvina foram cozinhados à maneira de algumas de algumas comunidades da Papua Nova-Guiné. Por lá chamam-lhe mumu — o peixe envolto em folha de bananeira é cozinhado no tal forno cheio de brasas no fundo; juntam-se vegetais inteiros e tapa-se tudo com folha secas e peles de animais.





"Construo estes fornos com base nas evidências das escavações arqueológicas e estamos a cozinhar com base naquilo que tribos com formas de vida mais próximas desta [neolítica] fazem", explica Pedro Cura, que corre o país e o estrangeiro a fazer este tipo de demonstrações — hipóteses daquilo que eram os métodos pré-históricos.





Boas hipóteses: Vasco Coelho Santos forrou a barriga dos bichos com toucinho e em cada prato foi só acrescentar sal, azeite, legumes assados e tomate fresco. Mesmo ao lado, a equipa de Miguel Rocha Vieira fazia um empratamento mais demorado com o outro prato de peixe do dia — peixe ao sal, com esmagada de batata e uma salada de tomate.





No Chefs on Fire entram cerca de 1000 pessoas entre o meio-dia e às 22h e toda a gente se vai reunindo ou na grande mesa corrida montada ao fundo do recinto, bem perto dos briskets fumados, servidos dentro de um pão de batata com pickles e miso de mostarda e Manuel Maldonado. Na entrada, Bem perto do kebab de cordeiro de João Rodrigues e da potente sopa de vegetais e carne de Pedro Lemos, um palco com música portuguesa foi estando cheio para concertos de portugueses, dos Best Youth a Tiago Bettencourt, acabando com Salvador Sobral a cantar o Não és homem para mim com a formação do Deixem o Pimba em Paz — ao todo, seis concertos.





"Para nós também é importante a responsabilidade ambiental", dizia Gonçalo Castel-Branco, que teve esta ideia quando cozinhou para uma festa de 60 pessoas usando apenas umas fogueiras ao ar livre. Do bilhete do evento, €5 reverteram para os Bombeiros Voluntários do Estoril, presentes ao longo do dia, e numa zona de workshops dentro do recinto, houve palestras sobre o impacto ambiental do fogo e do carvão.





Bem perto, Ljubomir assenta esse mesmo carvão numa espécie de pequenas caldeiras cilíndricas. Por baixo têm brasas e levam um aro por cima para segurar mais brasas. "É uma técnica que entrou na Europa com as invasões otomanas", explica o chef a um curioso, dando-lhe mais uns quantos pormenores sobre o assunto. Lá dentro há burek — uma espécie de empada circular, feita de massa filo espinafres e queijo, ou batata e pimenta. A uns metros dali a equipa do chef trata de outra receita do leste: pão l epinja cozido numa chapa quente e recheado com borrego resultam num cevapi.