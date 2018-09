O hat-trick de Saido Berahino: três filhos de três mulheres em seis semanas

Saido Berahino, jogador do Stoke City, foi pai de três crianças em menos de dois meses. Estranho? O avançado de 25 anos, nascido no Burundi, também acha e por isso já acionou os meios legais para contestar as mães dos bebés, que garantem a pés juntos que ele é o pai dos respetivos filhos.Uma das crianças, uma menina, nasceu a 15 de julho - o nome da mãe, uma enfermeira, não pode ser revelado por razões legais -; a ex-namorada, Stephania Christoforou, já tinha dado à luz a 30 de maio um menino e uma terceira mulher, Aniya Marie, teve uma menina, a 17 de julho. Todos os bebés têm, segundo as mães, o mesmo pai - Saido Berahino.Conseguirá Berahino provar que está a ser vítima de um embuste, ou é mesmo pai das três crianças? Uma coisa é certa: esta época já teve mais filhos... que golos marcados!