De quartel a museu por €7 milhões

Susana Lúcio
23:00

A coleção saiu da estação de metro de Lisboa, onde esteve por 30 anos, para o Palácio Nacional de Mafra. A partir de 22 de novembro podemos ver cerca de 500 objetos - alguma mudaram de cor com a limpeza - e peças que estavam perdidas nas reservas.

O trombone está deitado em cima de uma folha de cartão que ocupa parte do chão da sala, na ala norte do Palácio Nacional de Mafra. Ajoelhada, uma funcionária olha para o ecrã do portátil que exibe a imagem da vitrine com a posição de vários instrumentos de sopro e reenquadra-o. Mas quando é pousado na prateleira da vitrine, surge um problema. “O bocal está apontado para o chão”, explica Susana Belchior, da equipa de conservação e restauro do Museu Nacional da Música. “Vai descair, pode ser daqui a cinco anos ou daqui a cinco semanas, mas vai acontecer”, acrescenta. O trombone é então reposicionado e o bocal fixo por uma escápula.

