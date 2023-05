Das ilhas à Galiza e Catalunha: os melhores destinos para umas férias em Espanha

Fica mesmo aqui ao lado e também por isso é um destino perfeito para umas férias de sonho. Mas não só por isso, claro: Espanha tem muito para oferecer a quem quiser ser turista, particularmente nesta época do ano, isto é, na primavera-verão.





Das ilhas à Andaluzia, da Galiza às ilhas Canárias e Baleares, a oferta turística é vasta. A pensar no seu descanso - e nas férias que certamente já merece - fizemos-lhe um guia para uns dias de sonho.Começamos por dois arquipélagos espanhóis, as ilhas Canárias e Baleares, que escondem surpresas para cada viajante.Prefere outra opção? Porque não a Catalunha? É muito mais do que Barcelona, acredite.E a Andaluzia? Por entre ruínas antigas e praias sem multidões, há muito por conhecer. Ora comprove:Também tem a Galiza, que tem muito que se lhe diga e que fica mesmo à beira do Minho. Comecemos pelos trilhos da Natureza e por um pequeno guia da região:A meteorologia, porém, convida cada vez mais a banhos. Se pensar em ir à Galiza em tempo de calor, saiba quais as melhores praias: das de acesso reservado às de areais grandes e pequenos.

É importante, porém, não sair da Galiza de estômago vazio. Ainda para mais quando é uma região com uma ótima oferta gastronómica. Por isso, deixamos-lhe seis sugestões de petiscos a não perder na Galiza - e, tão importante quanto isso, recomendamos-lhe os melhores sítios para os provar.





Por último, mas não menos importante: é sempre bom voltar de férias com uma prenda na mala. Para oferecer a família ou amigos, ou simplesmente para oferecer a si mesmo e matar saudades das férias inesquecíveis. Na Galiza, mesmo à beira da fronteira, há souvenirs a que é difícil resistir. Damos-lhe sete sugestões informadas:





