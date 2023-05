Prefere as de acesso reservado ou aquelas a que é fácil chegar? Areais a perder de vista ou pequenos recantos balneares? Em qualquer caso, temos as melhores sugestões.

Ir a banhos: as praias galegas que tem de descobrir

Diz-me para que praia vais e dir-te-ei quem és. Na Galiza há praias para todos os gostos, com um fator em comum: águas de aspeto caribenho e espetaculares pores do sol. Graças às chuvas de inverno, as Rías galegas enchem-se de bosques verdes.